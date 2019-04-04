Александр Тихонов - Шипулину: "Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги?"

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент СБР Александр Тихонов в резкой форме раскритиковал экс-биатлониста сборной России Антона Шипулина. Спортсмен прошлым летом готовился к старту сезона. В начале сезона-2018/19 он не попал в основную команду, а зимой, так и не выйдя ни в одном официальном старте, завершил карьеру. 23 марта Шипулин объявил о старте предвыборной кампании в Госдуму.

"Сейчас в Екатеринбурге собираются стоить стадион имени Шипулина, как будто он лучший биатлонист всех времен и народов. А я помню, как он сначала обещал потрепать нервы Фуркаду, а потом остался без медалей чемпионата мира, затем согласился продолжить карьеру и готовился к сезону на деньги налогоплательщиков, а как только замаячила перспектива избраться в Думу, бросил свою команду.

Зачем ты врал народу, который потратил на тебя сумасшедшие деньги? А теперь он собрался в Госдуму. Для чего туда идут спортсмены, если лишний раз не могут свою физиономию засветить на трибуне и доработать закон "О спорте" и закон "О допинге", - написал Тихонов в своем блоге.