Тихонов — об уголовном деле: «Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха. У которого в студенческие годы было прозвище Кидала, а теперь — Кровавый»

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в 2000 году оказался под следствием.

— Представьте: 87 дней за решеткой! Перевозили по ночам из тюрьмы в тюрьму, из лагеря в лагерь. «Подпиши чистый лист!»

— Что нужно-то было?

— Делили кемеровский бизнес. При участии известного олигарха. У которого в студенческие годы было прозвище Кидала, а теперь — Кровавый. Причем называют так на самом высоком уровне. Был я на одном приеме. Мне сказали: «Чему вы удивляетесь, Александр Иванович? У него кликуха — Кровавый...»

— На кону стояли огромные деньги?

— По слухам — 4 миллиарда 700 миллионов долларов. Людям надо было выкинуть из бизнеса Михаила Живило и его команду. Это потом выяснилось. С Мишей-то я знаком — но даже друзьями не считались.

— Компаньоны?

— И компаньонами не были! О чем вы говорите?! Он в Новокузнецке восстановил предприятие, получил от американцев кредит на 160 миллионов. Из них 60 ушло на запуск домны. Построил детские сады. Вкладывался в хоккей, местный «Металлург» сделал отличной командой. Город зажил нормальной жизнью — а прежде шахтеры касками стучали!

Компания называлась «Миком». Тут же нашлись желающие урвать этот кусок. Счастье Миши — успел во Францию перебраться. До сих пор там живет. Чтобы организовать его экстрадицию, придумали липовое покушение на губернатора Тулеева.

— Вы-то при чем?

— Если какой-то шнурок подпишется — «да, хотел убить Тулеева по просьбе Живило», — никто не поверит! А тут пожалуйста, Тихонов. С Живило хорошо знаком. Давайте его!