Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 09:00

Александр Тихонов — об онкологии: «В Израиле после двух операций меня уже похоронили. Перенес клиническую смерть, весил 54 кг»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как победил рак.

— Я уже все про онкологию знаю. Начну рассказывать — многие удивятся.

— А вы расскажите.

— Панацеи от рака не существует. Что провоцирует его развитие? Вирус. И генетическая предрасположенность. На симпозиумах в Австрии, Китае, США на собственном примере объяснял: то, что я сейчас с вами, — чудо.

— Все было настолько запущено?

— В Израиле после двух операций меня уже похоронили. Перенес клиническую смерть, весил 54 килограмма. Но Всевышний послал удивительного человека. Который и спас. Если бы продолжал надеяться на израильтян — давно бы скончался.

Меня приятели перестали узнавать — и вдруг подходит мужичок: «Ой, Александр Иванович, вы же мой кумир...» — «А вы кто?» — «Виктор Борисов, профессор. Помогаю людям выжить».

— Тут и неверующие уверуют.

— Приглашает в свой центр. Думаю — ладно, съезжу. Хуже не будет. Тогда понятия не имел, что этот профессор благодаря фотодинамической терапии вылечил от рака больше, чем все клиники мира.

— Цифры помните?

— Около десяти тысяч человек. Но никому это не хочется признавать.

— Почему?

— Я вам говорил про деньги и сатану?

— Да.

— Вот и ответ. Знаю, что руководитель одной из московских онкологических клиник тратил в год по 10 миллионов долларов на охоту в Африке. Обладатель самой большой коллекции оружия. Всё на человеческих жизнях!

— Ох.

— Прихожу я к доктору Борисову. Слышу: «Раздевайся по пояс. Ложись». Укол в спину — почти не почувствовал, рука легкая. «Садись, жди час». Думаю — опять какой-то шарлатан... Потом снова: «Ложись». Четыре минуты работают лазером. «Свободен. До завтра». Так 12 дней. Вскоре у меня не просто появляется аппетит — я начинаю жрать!

— Признак выздоровления.

— Чувствую, прихожу в норму. Вот поэтому я с вами сегодня. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Александра Тихонова читайте на сайте «СЭ».

Биатлон
Александр Тихонов
Читайте также
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Крупнейшие авиакатастрофы в США. При каких обстоятельствах случались трагедии
В авиакатастрофе в США погибли российские фигуристы: реакция и соболезнования
Минспорт отозвал аккредитацию у ФТАР и отправил в отставку Дмитрия Василенко
CBS узнал о требовании команды Трампа к членам руководства ФБР уйти в отставку
Сотрудники МЧС эвакуировали 60 человек из пожара на северо-западе Москвы
Популярное видео
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тихонов: «После гонки захожу в тренерскую: «Ну что, мрази? Это же выстрел в спину! Вас за предательство надо гнать поганой метлой!»

Тихонов: «Вернулись в купе, легли спать. А в три часа ночи крик: «Помогите! Убивают!» Открываю дверь — ползет окровавленная женщина»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости