Тихонов: «Для Резцовой три промаха многовато. Нужна индивидуальная подгонка оружия»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на итоги женского спринта на чемпионате России-2022 в Тюмени.

«Надо придавать серьезное значение чемпионату России. В моем поколении выиграть чемпионат СССР было сложнее, чем чемпионат мира. Для Кристины три промаха многовато. Ей требуется индивидуальная подгонка оружия. Но в моей карьере была победа в спринте на чемпионате мира с четырьмя промахами, так как у меня была лучшая скорость в мире. Сливко поздравляю с победой, чемпионка России по биатлону — этим все сказано. Дай бог, чтобы результаты были стабильными», — сказал Тихонов «СЭ».

30 марта победительницей женского спринта стала Виктория Сливко. Представительница Тюменской области преодолела дистанцию 7,5 км за 22 минуты 33,1 секунды с 1 промахом на двух огневых рубежах. Второй стала Елизавета Каплина, которая прошла огневые рубежи без промахов и проиграла Сливко 8,7 секунды. На третьей строчке — Анастасия Гореева (отставание 13,6 секунды; 2 промаха).

Кристина Резцова с 3 промахами заняла четвертую строчку с отставанием от Сливко в 17,3 секунды.