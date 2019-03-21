Александр Тихонов: "Посоветовал бы Тарьей Бе поговорить об астматиках из Норвегии"

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал интервью биатлониста сборной Норвегии Тарьей Бе.

– В прессе процитировали интервью Тарьей Бе, где он обвинил Логинова в трусости, потому что он не дает интервью и не рассказывает все подробности своего допингового дела.

Думаю, что это право каждого спортсмена давать или не давать интервью. Я хорошо помню шведского лыжника Томаса Вассберга, который не любил общаться с прессой. К тому же не у всех есть такой дар красноречия, как у Тарьей Бе. К Логинову высказываются эти претензии постоянно, но мне кажется, что Саша не хочет говорить о людях, которые подтолкнули его на этот поступок. Иностранцам это не объяснить.

Лыжники в Австрии назвали виновных только после того, как их посадили в камеру. Я бы посоветовал Бе поговорить не только о событиях пятилетней давности с Логиновым, но и об астматиках в его команде. Это длится уже десятилетиями. Во-вторых, кроме норвежских спортсменов никто не финиширует в соплях. Это даже не фотогенично. Я преклоняюсь перед талантом Бьорндалена, Ханевольда и других, но смотреть на них на финише было кошмарно.

Я всегда уважал норвежцев как сильных и достойных соперников. Мы дружили с Туром Свенсбергетом, который вдруг ни с того ни с сего спустя 40 с лишним лет обвинил меня в употреблении допинга. Как говорится, Бог ему судья, – заявил Тихонов.