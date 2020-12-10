Александр Тихонов отреагировал на вручение ордена Александра Невского Губерниеву

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал вручение Дмитрию Губерниеву ордена Александра Невского.

9 декабря в Instagram комментатор написал о награждении и выложи фотографию с орденом.

— Это один из самых почитаемых орденов со дня его утверждения, и вручать его такому балаболу просто смешно. Это до какого цинизма надо дожить, чтобы самому не понимать этого, — написал в своем блоге Тихонов. — Вся страна плюётся, ненавидит, а этот человек только улыбается в ответ. Но всё заканчивается и закончится это большим позором, без сомнения. Если это награда за развитие спорта, то за какое? Сам был второразрядником, как комментатор уже выбесил всю страну. Если оценивать его заслуги так, то Майгуров, Польховский, Пак, Кущенко и Барнашов тянут как минимум на героев России. Они же ещё больше приложили руку к развалу биатлона.

Тихонов также подчеркнул, что на месте Губерниева постыдился бы показываться на людях после награждения.