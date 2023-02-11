Тихонов — о требовании 35 стран не допускать россиян до Олимпиады-2024: «Это сотрясание воздуха»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на новость о том, что 35 стран будут требовать отстранения России и Белоруссии от участия в Олимпиаде-2024.

«Это сотрясание воздуха. И это не дело партийных работников, политиков — это дело Международного олимпийского комитета и Национальных олимпийских комитетов. Как МОК скажет, так и должно быть. Поэтому не стоит на это обращать внимания нашим спортсменам, Олимпийскому комитету России, Министерству спорта. Нужно продолжать готовиться, тренироваться, выступать и доказывать», — цитирует Тихонова «Газета.Ru».

В состав тех, кто против, входят США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

25 января 2023 года исполком МОК заявил, что планирует рассмотреть возможность допуска российских атлетов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), к соревнованиям в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.