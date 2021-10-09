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Допинг

Александр Тихонов об отзыве аккредитации Московской лаборатории: «Никакой политики в этом нет»

22:29
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение ВАДА отозвать лицензию у Московской антидопинговой лаборатории. Он не считает его политически мотивированным.

«Никакой политики в этом нет, — цитирует Тихонова Газета.Ru. — Мы все время валим на какую-то политику, какая политика? Мы столько всего наделали, столько допинга — одного биатлона и легкой атлетики хватает. Ну чего еще надо? Я об этом говорю уже 12 или 13 лет, а толку? Наверное, в ВАДА сидят неглупые люди. Те моменты, которые были у нас в последнее время, все-таки сыграли свою роль. Раз отняли — значит отняли, значит мы где-то как-то напортачили».

В 2020 году ВАДА приняло решение о временной приостановке деятельности лаборатории. Ее руководство может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2021/10/09/n_16664731.shtml

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Евгений Петров все материалы автора

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