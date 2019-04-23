Александр Тихонов: "Хованцев, Истомин и Максимов не должны работать в сборной России"

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что главный тренер мужской национальной команды Анатолий Хованцев и его помощники Артем Истомин и Максим Максимов не должны работать на данных постах. Ранее СБР огласил состав тренерского штаба сборной России на предстоящий сезон.

- Если бы я был президентом, то никто бы из них не работал в сборной, - приводит ТАСС слова Тихонова. - У нас в биатлоне тотальная безграмотность, все занимаются не своим делом. Почему столько опытных и успешных в прошлом спортсменов сидит в СБР, они должны тренировать российских биатлонистов.

Отметим, что предварительный состав основной и резервной сборной России для централизованной подготовки будет объявлен в пятницу, 26 апреля.

Стал известен состав тренерского штаба сборной России по биатлону на сезон-2019/20