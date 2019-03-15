Александр Тихонов: "Даже бабушки разлюбили российский биатлон"

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что в стране упал интерес к этому виду спорта из-за отсутствия высоких результатов. Он также добавил, что Евгений Гараничев мог бы хорошо выступить в мужской эстафете на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- Если они считают, что у них есть парень сильнее в два раза, пожалуйста, - приводит ТАСС слова Тихонова. - Хотя с Гараничевым можно было поговорить, он способен выступить, причем очень хорошо. Дай бог, чтобы все сошлось и мы хоть как-то порадовали результатом, а то уже даже бабушки разлюбили российский биатлон.

Напомним, Гараничев не примет участия в эстафете из-за подготовки к масс-старту. Россию в этой гонке представят Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов.

В активе сборной России на чемпионате мира в Эстерсунде одна медаль: серебро Логинова в спринте.

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