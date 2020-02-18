Александр Тихонов: «Бисмарк сказал, что русских победить невозможно, но они сожрут друг друга из зависти»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью «СЭ» рассказал, что три года поддерживал чемпиона мира Александра Логинова.

Победила итальянка Доротея Вирер. Лучшая из наших девушек — Екатерина Юрлова-Перхт — 13-я.

— Переехали из России?

— Да, переехал жить туда. При мне в России было построено пять комплексов категории А, 12 — категории Б. 24 золотых, 27 серебряных, 19 бронзовых. Лучше, чем у немцев и норвежцев. Что сделали за 11 лет потом? Развалили! А в комментариях пытаются поливать Тихонова. Болваны!

— Вы сказали, что успехи Логинова — заслуга четырех Александров — Логинова,Касперовича, Кравцова и Тихонова. В чем ваша?

— Кто три года поддерживал его?

— Вы?

— Нас четверо. Кто — я перечислил. А кто еще его поддержал? Назовите хоть одного. Кинули парня на произвол судьбы. Вот здесь, в Антерсельве, я выигрывал золото неоднократно. Что я получил от государства?

— Что?

— Пенсию в 52 тысячи рублей.

— Вас сильно поливают в интернете.

— Еще Отто фон Бисмарк сказал, что русских победить невозможно, но они сожрут друг друга из зависти. (Владимир Иванов)

«Логинова кинули. А я его поддерживал». Жесткое выступление Тихонова