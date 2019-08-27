Александр Селифонов: «Обидно, что Латыпову немного не хватило до победы на чемпионате мира»
10:00
Руководитель сборной России на летнем чемпионате мира Александр Селифонов — о выступлении Эдуарда Латыпова. Он завоевал две бронзовые медали и одну серебряную.
— Лидером команды в Раубичах смотрелся Эдуард Латыпов.
— Да, он в каждой гонке был на пьедестале и претендовал на победу. Обидно, что немного не хватило. Накануне в преследовании на последнем рубеже Эдуард получил два круга штрафа и уже не смог догнать Отченаша из Словакии. (Наталья Марьянчик)
Полностью интервью Александра Селифонова — здесь.