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Александр Селифонов: «Обидно, что Латыпову немного не хватило до победы на чемпионате мира»

10:00
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Руководитель сборной России на летнем чемпионате мира Александр Селифонов — о выступлении Эдуарда Латыпова. Он завоевал две бронзовые медали и одну серебряную.

— Лидером команды в Раубичах смотрелся Эдуард Латыпов.

— Да, он в каждой гонке был на пьедестале и претендовал на победу. Обидно, что немного не хватило. Накануне в преследовании на последнем рубеже Эдуард получил два круга штрафа и уже не смог догнать Отченаша из Словакии. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Александра Селифонова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/biathlon/reviews/u-slivko-opuh-glaz-no-ona-nastoyaschiy-boec-i-vyshla-na-start-1579263/

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