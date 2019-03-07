Александр Привалов: "Место в составе сборной было гарантировано только Логинову, но тут все логично"

Двукратный призер Олимпийских игр, экс-главный тренер сборной СССР Александр Привалов накануне старта чемпионата мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта, отметил, что место в составе сборной России было гарантировано только Александру Логинову. Он также добавил, что для остальных биатлонистов эта проверка очень полезна.

– Обновление состава радикальное, но радует, что тренеры и СБР наконец стали работать на перспективу и усиление конкуренции, – приводят "Известия" слова Привалова. – У нас практически нет "неприкасаемых". По сути, место в составе сборной было гарантировано только Логинову, но тут все логично – никто в здравом уме не стал бы ставить под сомнение позиции человека, завоевавшего несколько подиумов в сезоне и идущего вторым в общем зачете Кубка мира.

А для остальных такая проверка очень полезна. И для молодежи, поехавшей на чемпионат мира, и для спортсменов вроде Бабикова, Цветкова, Подчуфаровой, Акимовой, которые могут пересмотреть свою работу и найти новую мотивацию для прогресса.

Напомним, что первая гонка - смешанная эстафета - пройдет 7 марта. В составе сборной России побегут Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко, Александр Логинов.

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