Александр Привалов: "Если бы не промазали Гараничев и Логинов, то можно было бороться и за второе место"

Двукратный призер Олимпийских игр, заслуженный тренер СССР Александр Привалов считает, что мужская сборная России могла побороться за второе место в эстафете на этапе Кубка мира в Кэнморе, если бы Евгений Гараничев​ и Александр Логинов не промахивались на своих этапах. Россияне заняли третье место.

- Эстафета принесла большую радость, - цитирует ТАСС Привалова. - Конечно, сложно было бороться с норвежцами, у которых был основной состав. Если бы не промазали Гараничев и Логинов, то можно было бороться и за второе место. Молодые ребята ходом проигрывали, но понадежней были в стрельбе. Немножко поторопился в стрельбе Логинов - ему надо было работать надежней. Его скорострельность необдуманная, на эту тему ему много раз говорили. "Лежку" он прошел хорошо, а потом не выдержал.