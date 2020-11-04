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Александр Поварницын заразился коронавирусом

13:44
Александр Поварницын. Фото СБР.
Александр Поварницын. Фото СБР.
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Российский биатлонист Александр Поварницын и четыре человека из персонала мужской сборной России заразились коронавирусом. Национальная команда завершила снежный сбор в Алдане (Якутия).

«Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды, — рассказал старший тренер команды Юрий Каминский сайту СБР. — Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии».

Ранее коронавирус был обнаружен у другого российского биатлониста Петра Пащенко.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/yuriy-kaminskiy-ob-itogakh-sbora-v-yakutii-i-koronaviruse/

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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