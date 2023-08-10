Поварницын — о самоподготовке: «Помощь от ЦСП может прийти не раньше октября»

Российский биатлонист Александр Поварницын рассказал, оказывает ли ему содействие Союз биатлонистов России (СБР).

«Всегда в сборной готовиться легче и проще, но я очень благодарен, что руководство тюменской команды согласилось поддержать мое начинание. Мы с ребятами отчасти сами финансируем свою подготовку, а отчасти нам помогают регионы, но у них не все расходы получается закрыть. Мы находимся в Питере за свой счет. Центр спортивной подготовки выразил желание нам помочь, но для этого надо преодолеть множество бюрократических проволочек. Мы посчитали, что такая помощь может прийти не раньше октября, а то и следующего сезона. Помощь от СБР была в бюрократическом плане, но пока на этом дело закончилось», — приводит слова Поварницына Metaratings.ru

Чемпион мира среди юниоров и призер этапа Кубка мира принял решение проходить тренировочную подготовку самостоятельно по планам тренера Дмитрия Шукаловича.