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Пак: «Пролог для биатлонистов — это вайб и способ сдружиться»

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Исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак рассказал о проведении прологов к этапам Кубка России.

«Мы предложили новый формат для наших спортсменов, который никому не навязывали. Он был и остается им интересен. Изначально мы хотели формат, где на спортсменов не будет давить груз ответственности за сборную и команду региона. Хотелось бы, чтобы спортсмены расслаблялись. Понятно, что все нормальные спортсмены хотят выиграть, но в большей степени это вайб», — сказал Пак «РБ Спорт».

В рамках первого этапа Кубка России победителями пролога в спринтерских забегах на 100 метров стали подмосковный биатлонист Алексей Зубарев и спортсменка из Свердловской области Наталия Шевченко. Также по регламенту разделенные на четыре команды спортсмены будут соревноваться в дуэльной стрельбе.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Александр Пак
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