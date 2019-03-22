Александр Логинов: "Йоханнес Бе заслужил большой Хрустальный глобус"

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что Йоханнес Бе заслужил большой Хрустальный глобус в текущем сезоне. 27-летний россиянин добавил, что норвежец является очень сильным соперником.

- Мы с Йоханнесом всегда поздравляем друг друга, - сказал Логинов в интервью NRK. - У меня нет зависти: я считаю, что если кто-то меня обогнал, то он заслужил победу. Йоханнес в этом сезоне превосходит других спортсменов. Мы скорее сражались за вторые места, понимая, что он очень силен. Он заслужил большой Хрустальный глобус.

Напомним, Бе возглавляет общий зачет Кубка мира, имея в активе 1170 очков. Логинов располагается на второй строчке (816).

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