Александр Логинов: "Всегда буду идти в ногу со спортом"

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что очень рад, что стал спортсменом. 27-летний россиянин добавил, что в будущем собирается бегать и играть в футбол.

- Я очень рад, что стал спортсменом, - приводит слова Логинова NRK. - Не уверен, что свяжу свое будущее со спортом, но всегда буду идти в ногу с этим. Я собираюсь бегать, играть в футбол ... Без спорта я не могу.

Логинов является серебряным призером чемпионата мира-2019 в спринте. Он также занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 816 очков.

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