Александр Логинов: "В репортажах Губерниева могло бы быть больше спорта и меньше слухов"

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что известному комментатору Дмитрию Губерниеву нужно в своих репортажах рассказывать больше о спорте. Он также добавил, что предупреждал Евгению Павлову о более аккуратном поведении в социальных сетях.

- Губерниев много сделал для биатлона, - сказал Логинов на встрече с болельщиками. - Я недавно пересмотрел какую-то гонку начала 2000-х - там был просто шикарный комментарий. Хорошая гонка, мне очень понравилась. Жаль, таких сейчас нет.

На мой взгляд, сейчас Губерниев позволяет себе больше, чем обычно. Мое мнение - в его репортажах могло бы быть больше спорта и меньше слухов.

Социальные сети? Никаких ограничений у нас нет и быть не может. Если бы не было этой медийности, то не было бы и популярности биатлона. Случай Евгении Павловой? Я ее предупреждал!

Напомним, в минувшем сезоне Логинов занял второе место в общем зачете Кубка мира. Он завоевал две медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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