Александр Логинов: «Стоя попытался отстреляться, пока не было ветра. Поторопился»

Российский биатлонист Александр Логинов после финиша в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе прокомментировал изменение схемы трассы из-за погодных условий. Организаторы сократили трассу из-за сильного ливня.

— Мы уже бежали по такой схеме в 2013-м, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Подстраиваемся под любые условия, и погодные, и те, которые предлагают организаторы.

Лежа мне повезло с ветром, стоя я тоже попытался отстрелять быстрее, пока не было ветра. Поторопился немного, обидный промах.

Подстраиваемся под ритм, точный анализ надо будет уже в Рупольдинге провести.