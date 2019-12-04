Александр Логинов: «Со стрельбой не справился однозначно»
19:50
Российский биатлонист Александр Логинов остался недоволен своим выступлением в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он допустил два промаха на последнем огневом рубеже.
— Не справился однозначно, — сказал Логинов в интервью «Матч ТВ». — Более концентрировано к последнему рубежу нужно было подходить.
Трасса разбитая, ноги подустали, но надо справляться. Мне однозначно было тяжело. В актив, увы, не могу занести этот забег. Надо проанализировать, посидеть с тренером, посмотреть раскладки.
Лыжи мне понравилось как работали. Явно какая-то команда выглядела сильнее, какая-то — слабее. Обидно, что не смогли реализовать свои возможности. Но любой вклад в зачет Кубка наций — весомый вклад.
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