Александр Логинов: «Со стрельбой не справился однозначно»

Российский биатлонист Александр Логинов остался недоволен своим выступлением в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Он допустил два промаха на последнем огневом рубеже.

— Не справился однозначно, — сказал Логинов в интервью «Матч ТВ». — Более концентрировано к последнему рубежу нужно было подходить.

Трасса разбитая, ноги подустали, но надо справляться. Мне однозначно было тяжело. В актив, увы, не могу занести этот забег. Надо проанализировать, посидеть с тренером, посмотреть раскладки.

Лыжи мне понравилось как работали. Явно какая-то команда выглядела сильнее, какая-то — слабее. Обидно, что не смогли реализовать свои возможности. Но любой вклад в зачет Кубка наций — весомый вклад.