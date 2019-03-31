Александр Логинов: "Сложно сказать, в чем причина плохой стрельбы"

Российский биатлонист Александр Логинов признался, что не может назвать причину своей нестабильной стрельбы. 27-летний спортсмен допустил 5 промахов в масс-старте на чемпионате России в Тюмени и занял третье место.

- Конечно, исходя из такой стрельбы, какую я показал, место на пьедестале – это хороший результат, - приводит слова Логинова "Тюменская Арена". - Но пять штрафных кругов – очень много.

Противостояние с Гараничевым? У меня, видимо, осталось чуть больше сил на финишный подъем. Выдал небольшой спурт. Там достаточно было сделать просвет метров 5-6. Его хватило.

Причина неслабильной стрельбы? Пока сложно сказать. Нужно сесть, проанализировать. А времени нет – у нас старты каждый день.

Напомним, Логинов на текущем чемпионате России завоевал еще две медали: золото в пасьюте и серебро в спринте.

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