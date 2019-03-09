Александр Логинов: "Серебро – закономерный результат"

Лидер российской сборной по биатлону Александр Логинов прокомментировал свое серебро в спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде на официальной пресс-конференции. 27-летний спортсмен считает, что теперь чемпионат мира будет проходить для России на позитиве.

- Очень рад сегодняшнему серебру, - сообщил Логинов. - Сегодня можно было бороться только при условии чистой стрельбы. Рад, что удалось отстреляться хорошо и хватило сил на финише. На последнем круге выложился на всю.

Понятно, что Йоханнес Бе хорош, но я делал все. И серебро – это закономерный результат. Однозначно, вся наша команда рада этой медали и чемпионат мира теперь будет продолжаться на более радостной ноте. (Владимир Иванов)

Все о биатлоне - здесь