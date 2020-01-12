Российский биатлонист Александр Логинов, который стал 13-м в мужском масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, подвел итоги гонки.

Победу одержал пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад.

— Накатили меня в потоке, поэтому пониже опустился. Сегодня было хорошее функциональное состояние. Вполне рабочее состояние было на первых кругах, но надо было лучше стрелять. Сам накосячил — сам виноват. Ветер сегодня давал работать, мог стрелять на ноль. Побоялся я разных ветров, где-то рисковал, но зря. Это неудачная гонка. Надеюсь, в течение пару часов все проанализирую и забуду. Обидно, ведь состояние позволяло бороться за медали, — сказал Логинов в эфире канала «Матч Премьер».