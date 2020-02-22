Александр Логинов: «С удовольствием обращусь к Игэн, хочу пообщаться со спортсменами»

Российский биатлонист Александр Логинов откровенно рассказал об обыске, который ему устроила итальянская полиция и последствиях произошедшего.

— IBU предположил, что российское ТВ делает пропаганду из этой истории, раздувает.

— Сегодня «Матч ТВ» осветил эту историю, и я считаю, что они все правильно делают. Кто отправил письмо в полицию?

— IBU.

— Так, может, они и раздувают? Вот к нам и вломились в 5:50. После чьего запроса? Знаете, что самое интересное? Я сижу сонный в трусах, а полиция берет мой ствол и ствол Гараничева — и относит их подальше. Сначала даже не понял, в чем дело. А потом, когда они подальше забрали и ножик-открывашку, понял: они считают, что приехали к преступникам.

— Жену и внучку Касперовича тоже оставили на время проверки в трусах?

— Самое интересное, что да. Им запрещали выходить из комнаты. Внучка плакала.

— После той пресс-конференции, на которой вы предложили иностранцам приехать к вам домой, кто-то откликнулся на предложение?

— Нет, но я обязательно пообщаюсь со спортсменами. Это будет моя инициатива. Надеюсь, они поддержат.

— Американка Клэр Игэн, председатель комиссии спортсменов IBU, сказала, что, если у вас есть какие-то вопросы — вы можете к ней обратиться и она поможет.

— Я с удовольствием к ней обращусь. (Владимир Иванов)

«Если для всех лучше завершение моей карьеры, наверное, так и надо сделать». Сенсационное интервью Логинова