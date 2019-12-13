Александр Логинов: «Получилось держать дистанционную скорость намного дольше, чем на первом этапе»

Российский биатлонист Александр Логинов остался доволен свои ходом в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

— Не то что удалось сберечься... Получилось держать дистанционную скорость намного дольше, чем на первом этапе, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Это очень важно для меня. Естественно, это все еще не мой ход, но гонка отчасти получилась.

Здесь не только подход непростой. Тут и ветер такой... На любом другом стрельбище, если флажок немного колышется, то поправок делать практически не надо. Здесь же даже после пристрелки все может кардинально поменяться. Пока снега нет, так что все в равных условиях.