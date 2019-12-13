Россиянин Александр Логинов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцине.

— Первый в сезоне подиум, приятно, очень рад. Хотел порадовать всех болельщиков, семью. Конечно, очень много недочетов есть в спортивном плане, но подиум — это приятно, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

Планка, конечно, есть. Надо максимум попробовать завоевать медалей на этапах Кубка мира. Все возможности были до этого, где-то не хватало.

Дестье очень силен на финишном круге. Неудивительно, что он так быстро пробежал.