Александр Логинов: «Опять чуть-чуть не хватило, моего одного выстрела»

Россиянин Александр Логинов поделился эмоциями после завершения эстафеты на Кубке мира в Рупольдинге.

— Внутренняя готовность побороться на финише с австрийцем была, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Боролся до последнего. На такой трассе может случиться все, что угодно. Нужно было бороться.

Хороший круг был 2,5 километра. Большое количество подъемов, равнину немного подрезали. Именно на ней проиграл 2-3 секунды, но потом начал отыгрываться. Нельзя было промахиваться, тогда можно было бы бороться за призы.

Общались с тренерами на собрании перед эстафетой. Была цель бороться до последнего. Хотелось подарить подиум и медали. Опять чуть-чуть не хватило, моего одного выстрела.