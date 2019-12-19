Александр Логинов: «Не понимаю, как я мог настолько много проиграть»

Российский биатлонист Александр Логинов подвел итоги спринта на этапе Кубка мира в Анси.

— Наверное, первые номера имели преимущество, но проигрыш большой, — сказал Логинов в эфире «Матч ТВ». — Надо разбираться, в чем дело. Пока не могу понять точно, для меня это слишком огромный проигрыш, я не понимаю, как я мог где-то настолько много проиграть.

— Во время гонки могли проанализировать, почему такое отставание? Может, лыжи не едут, самочувствие не то.

— После первых двух подъемов не было никаких проигрышей. Сейчас будем анализировать с тренером.

— В каком состоянии была трасса? Многие говорили, что тем, кто стартует в дальних номерах, вообще нет смысла выходить на трассу.

— Наверное, это не правильно. Где-то, конечно, повороты подразбились, подъемы стали в кашу. Но надо работать с любых номеров. Понимаю, если бы был проигрыш в 15-20 секунд, но не в минуту.