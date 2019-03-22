Александр Логинов: "Не чувствую себя лидером"

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не чувствует себя лидером сборной. 27-летний спортсмен добавил, что собирается показать максимальный результат на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

- Лидером я себя, конечно, не чувствую, - сказал Логинов в интервью Калашников Media. - И не хочу на этом заострять внимание. Сезоном я доволен в большей степени. Конечно, какие-то гонки не получались и было обидно. При том, что можно было выступать намного лучше. Остался последний этап, надо по-максимуму здесь откатать.

Стараюсь не думать о том, что я второй в общем зачете. Думаю, что если я смогу показать свой хороший уровень, я буду набирать хорошие очки и останусь высоко в Кубке мира.

Логинов занимает второе место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 796 очков.

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