Александр Логинов не читает сообщения в соцсетях по объективной причине

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов рассказал, что у него нет времени читать сообщения в социальных сетях. По словам чемпиона мира-2020, ему приходит очень много сообщений, особенно в зимний период.

— Зимой приходит по 700-800 сообщений, времени читать их совсем нет, — сказал Логинов в прямом эфире в Instagram. — Когда я первый раз ездил в Норвегию, попал в «цветы». Прихожу в номер, открываю компьютер — три с половиной тысячи сообщений. Я ответил на 30-40, мне 30 ответов пришло. Понял, что это нереально.