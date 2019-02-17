Александр Логинов: "Гараничев не унывает"

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что Евгений Гараничев не унывает из-за того, что опоздал на гонку преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити. 31-летний спортсмен не принял участие в пасьюте.

- Гараничев? Скомканно получилось, - сказал Логинов в эфире канала "Матч ТВ". - Я думал, что старт будет немножко раньше. Женя мог переодеваться, и двух-трех минут ему не хватило. Это было на моих глазах. Он не унывает. Я сказал ему: "Бывает".

Гараничев занимает 16-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 348 очков.

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