Александр Логинов: «Это не та скорость, которой хотелось бы»

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Россиянин стал четвертым с одним штрафным кругом.

— Для меня первая и вторая части дистанции отличаются. Первая часть — короткие подъемы, спуски, повороты. Я не могу пока их проходить достаточно резко, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Логинов. — Во второй части более затяжные участки. Мне так легче работать. Состоянием своим, конечно, недоволен. Это не та скорость, которой хотелось бы. Надо выбираться из этого состояния. Двигаемся в правильном направлении.