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Александр Логинов: «Это не та скорость, которой хотелось бы»

15:25
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Россиянин стал четвертым с одним штрафным кругом.

— Для меня первая и вторая части дистанции отличаются. Первая часть — короткие подъемы, спуски, повороты. Я не могу пока их проходить достаточно резко, — сказал в эфире телеканала «Матч ТВ» Логинов. — Во второй части более затяжные участки. Мне так легче работать. Состоянием своим, конечно, недоволен. Это не та скорость, которой хотелось бы. Надо выбираться из этого состояния. Двигаемся в правильном направлении.

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