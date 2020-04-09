Александр Логинов: «24 часа в сутки нахожусь с семьей. Кайфую, дочка растет на глазах»

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал, как он проводит режим самоизоляции из-за коронавируса. Спортсмен уделяет время семье.

«Сейчас я нахожусь на полной самоизоляции, контактирую только со своей семьей. Неделю назад в масках и перчатках съездили с супругой в магазин. — сказал Логинов в эфире программы «Все на матч» на «Матч ТВ». — Стараюсь не выходить из дома. Сейчас 24 часа в сутки нахожусь с семьей. Для дочки это положительные моменты, когда вся семья в сборе и мы можем втроем проводить время. Кайфую, дочка на глазах растет, меняется с каждым днем. За три недели посмотрел только два фильма. Много времени провожу с женой и ребенком.

Где-то два часа в день трачу на тренировки. Есть возможность делать кардионагрузку, приобрел беговой тренажер. Я в спорте давно, накопились подручные средства, чтобы поддерживать форму. Сейчас нагрузки меньше и риск травмы тоже, это меня радует. Я общаюсь со своим первым тренером. Каждый вносит свой вклад. И даже если человек помог мне на сотую процента, я скажу, что он был причастен к моему результату. Каждый по-своему помогает мне, это факт».

28-летний Александр Логинов — чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы.