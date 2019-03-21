Александр Касперович: "У Фуркада и Логинова наладились отношения"

Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, в интервью "Спорт день за днем" рассказал, что для его подопечного не было принципиальной задачи обойти Мартена Фуркада.

– Логинов обошел Фуркада как в мужской эстафете, так и по медалям. Локальный, но все-таки успех. Для самого Александра это важно?

– Нет, конечно. Фуркад очень силен. Мне его чисто по-человечески жалко. Но не мне и не вам его судить. Фуркад – трудяга. Он должен сам разобраться с тем, что пошло не так и почему показал такие результаты. Но принципиальной задачи обойти Фуркада у Логинова не было. Вот если бы Самуэльссон​а, то это да. Это принципиально. А с Фуркадом у них наладились отношения. Они здороваются, общаются, – сказал Касперович.

