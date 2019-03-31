Александр Касперович: "Тот допинг-тест, который не прошел Логинов - сомнительный"

Александр Касперович, являющийся личным тренером российского биатлониста Александра Логинова, заявил, что до сих пор считает сомнительным положительный допинг-тест своего подопечного. Спортсмен был дисквалифицирован на два года после того, как в ноябре 2013-го в его пробе был обнаружен эпитропоэтин.

- Такие спортсмены рождаются редко, все звезды сошлись, - приводит слова Касперовича sportbox.ru. - Ему многое дано от природы. Тот допинг-тест, который не прошел Александр, до сих пор сомнительный. Что я могу сказать? Ничего. Александр не будет говорить на эту тему, потому что мы не можем до сих пор понять, откуда прилетело.

Он все-таки общается с прессой. Думаю, он изменится, ему нужно просто время. У наго не так гладко все складывается по жизни, поэтому давайте дадим ему время. Думаю, Сашка разговорится и будет общаться с прессой в нормальной форме.

Напомним, иностранные спортсмены, включая Мартена Фуркада и Себастьяна Самуэльссона, нередко критиковали Логинова из-за его допингового прошлого. 27-летний россиянин занял второе место в общем зачете Кубка мира в минувшем сезоне, а также завоевал две медали на чемпионате мира-2019 в шведском Эстерсунде: серебро в спринте и бронзу в мужской эстафете.

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