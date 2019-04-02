Александр Касперович: "Опоздание Малышко - курьезный случай. Не надо раздувать сенсацию"

Главный тренер сборной Санкт-Петербурга, бывший тренер сборной России Александр Касперович - про опоздание Дмитрия Малышко на эстафету во время чемпионата России по биатлону.

- Опоздание Малышко – это просто курьезный случай. Не надо раздувать из этого сенсацию, ничего страшного не произошло, - цитирую Касперовичча "РИА Новости". - У нас был очень сильный состав в эстафете, мы шли на победу. Мы довольны результатом, ребята боролись. Я хотел бы поддержать в данной ситуации Дмитрия Малышко. Он – опытный спортсмен, у него был сложный сезон.

Малышко, представляющий сборную Санкт-Петербурга, опоздал на старт мужской эстафеты 4x7,5 километров на чемпионате России в Тюмени. Спортсмены начали гонку без 32-летнего биатлониста. Соревнования завершатся 4 апреля.