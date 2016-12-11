Александр Касперович: "Не вижу никаких проблем в ошибке Елисеева"

Главный тренер сборной России Александр Касперович после завершения мужской эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке отметил, что ошибки Матвея Елисеева на втором этапе - следствие его нервозности. Россияне в составе Максима Цветкова, Антона Бабикова, Матвея Елисеева и Антона Шипулина заняли второе место, уступив 15,7 секунды французам.
- Гонка получилась азартной и интересной, борьба была плотной, начиная с первого этапа, - приводит ТАСС слова Касперовича. - Хотелось бы отметить, что на первом этапе Цветков отработал просто отлично - и на рубежах показал уверенность, и по дистанции у него была хорошая скорость. Бабиков на втором этапе тоже хорошо отработал, а на третьем этапе случилась ошибка Матвея.
Я не вижу никаких проблем в этом, потому что меня радует, что молодые спортсмены уже находятся в такой борьбе, демонстрируя скорость и азарт, свою смелость, они здорово себя проявили. Думаю, что это все-таки эмоции, нервозность, потому что он еще молод и сразу попал в такую кашу. Не вижу никаких опасений, все получилось нормально, тем более потом, на "стойке", он включил голову. Видно, что он моментально перестроился, дал нам еще один шанс побороться за первое место.
maximalist
Вот он - ставленник пихлера. Это Спорт Экспресс. 23:17 18 марта 2014 | БИАТЛОН Вольфганг Пихлер: "Касперович достоин возглавить женскую сборную" Старший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер после отказа продолжить работу с командой назвал наиболее достойного кандидата на этот пост. По словам немецкого специалиста, его место должен занять Александр Касперович. – Наиболее достойным кандидатом на пост старшего тренера женской сборной России считаю Александра Касперовича, – передает "Весь спорт" слова Пихлера. – Я считаю, что этот тренер является большим профессионалом своего дела, и это выражается во всем. Он очень гибок во взглядах, компромиссен и всегда готов уделить внимание чужой точке зрения. При этом у Касперовича большой опыт, собственный подход к организации работы и всегда твердая позиция. Это специалист, готовый предложить собственную программу работы, но при этом, не следующий слепым убеждениям, не конфликтный и готовый к взаимодействию с разными людьми, учитывая их взгляды и потребности. Я не скрываю своего мнения, но это сугубо мой индивидуальный взгляд.
19:24 11 декабря