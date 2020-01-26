Александр Касперович: «Логинов сможет бороться за медали на ЧМ»

Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович выразил уверенность, что его подопечный сможет побороться за медали на чемпионате мира-2020. Логинов не попадал на подиум на этапах Кубка мира с 14 декабря. В воскресенье он стал 20-м в масс-старте в Поклюке.

— Начиная с первого снега все складывалось не совсем так, как хотелось бы, — цитирует ТАСС Касперовича. — Одна травма следовала за другой, все это сказывалось. В начале сезона он работал через не могу, болевые ощущения его не покидали, поэтому сейчас он не может работать на все 100 процентов, эти травмы все же являются сдерживающим моментом. Вчера он работал практически одними только руками, ноги были готовы не так, как хотелось бы.

Но я не хочу оправдывать этим последние результаты, тем более что до чемпионата мира есть время все проанализировать, — добавил он. — Да, времени очень мало, но возможность исправить ситуацию есть, главное — восстановить ту стрельбу, которая была в начале сезона. Критической ситуацию я бы не назвал, я уверен, что мы сможем бороться за медали в Антхольце.