Александр Касперович: «Буду работать с болгарами до Олимпиады. Логинов не пострадает»

Российский тренер Александр Касперович подтвердил «СЭ» свой переход в сборную Болгарии.

Напомним, что Касперович также является личным тренером лидера мужской сборной России Александра Логинова.

— Абсолютно подтверждаю, что я стал тренером сборной Болгарии. Условия меня устраивают, переговоры велись давно, на этой неделе было принято решение. До Олимпиады я буду работать. На работе с Логиновым это никак не скажется, возможно, даже будем проводить совместные сборы, в Болгарии отличные базы. Саша будет в плюсе. Кроме того, я остаюсь в сборной Санкт-Петербурга. Реакция СБР? А Драчев уже в прессе все сказал, подтвердил свое негативное отношение. Мол, а кто он, только одну гонку выиграл. Ну хорошо, баба с возу, кобыле легче. Я не собираюсь брать реванш, а хочу просто поработать. И проблем с аккредитацией не будет. (Дмитрий Кузнецов)