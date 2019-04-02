Альбина Ахатова: "У Глазыриной есть все шансы пробиться в основу сборной России"

Олимпийская чемпионка-2006 по биатлону Альбина Ахатова заявила, что Екатерина Глазырина может пробиться в основу сборной России в следующем сезоне. 31-летняя спортсменка на прошедшем чемпионате России в Тюмени стала первой в спринте и второй в женской эстафете в составе команды Свердловской области.

- Катя показала очень хорошую физическую форму, с "нулем" отработала спринт и заслуженно победила, - приводят слова Ахатовой "Известия". - Но в контактных гонках – пасьюте и масс-старте - она не справилась. Видимо, ей не хватает работы в команде, она готовилась одна, и у нее не было спарринговых стрелковых тренировок.

До дисквалификации Глазырина была на очень хорошем уровне и в целом его удержала. К тому же у нее большой опыт. Думаю, что у Кати есть все шансы пробиться в основу сборной на следующий сезон.

Напомним, Глазырина отбыла двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Срок ее отстранения истек 9 февраля.

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