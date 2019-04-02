Альбина Ахатова: "Бабиков может завоевать медали на Олимпиаде-2022"

Олимпийская чемпионка-2006 по биатлону Альбина Ахатова заявила, что Антон Бабиков может вернуться на прежний уровень и завоевать медали на Олимпиаде-2022 в Пекине.

- Антон на протяжении нескольких лет доказывал, что он спортсмен высокого уровня, который способен удерживать хорошую форму на протяжении сезона, - приводят слова Ахатовой "Известия". - Но методики нового тренерского штаба ему явно не подошли. Надо проанализировать все эти моменты и что-то поменять на следующий год.

Я верю, что Бабиков способен вернуться на прежний уровень. У него достаточно опыта и знаний, чтобы исправить ситуацию. Скоро Олимпийские игры, и он один из тех, кто способен привезти медали из Пекина.

Напомним, Бабиков является действующим обладателем Кубка IBU. 27-летний спортсмен выигрывал золото чемпионата мира-2017 в мужской эстафете.

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