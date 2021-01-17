Акимова выступит на этапе Кубка мира в Антхольце

Российская биатлонистка Татьяна Акимова выступит на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщил главный тренер сборной России Валерий Польховский.

Этап Кубка мира в Антхольце пройдет с 21 по 24 января. 30-летняя Акимова выступала на декабрьском этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, однако после его окончания была переведена во второй состав сборной. В январе она удачно выступила на этапе Кубка IBU в германском Арбере, победив в двух спринтерских гонках.

«Планируем отправить ее на Кубок мира», — цитирует ТАСС Польховского.