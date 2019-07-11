Акимова и Васильева включены в пул допинг-тестирования на сезон-2019/20

IBU опубликовал обновленный пул тестирования на сезон-2019/20. В него вошли 49 российских биатлонистов.

Мужчины: Антон Бабиков, Алексей Волков, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Евгений Идинов, Сергей Корастылев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Игорь Малиновский, Дмитрий Малышко, Петр Пащенко, Александр Печенкин, Александр Поварницын, Никита Поршнев, Алексей Слепов, Кирилл Стрельцов, Семен Сучилов, Василий Томшин, Вадим Филимонов, Карим Халили, Максим Цветков, Юрий Шопин.

Женщины: Татьяна Акимова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Дарья Виролайнен, Тамара Воронина, Наталья Гербулова, Екатерина Глазырина, Анастасия Егорова, Кристина Ильченко, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева, Елизавета Каплина, Лариса Куклина, Светлана Миронова, Анастасия Морозова, Екатерина Мошкова, Анна Никулина, Евгения Павлова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Наталья Ушкина, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Екатерина Юрлова.