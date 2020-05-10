Ахатова продолжит консультировать сборную России

Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова продолжит консультировать мужскую сборную России? в части стрелковой подготовки. Второй год подряд она проведет несколько тренировочных сборов.

— Альбина действительно все прошлое лето эффективно отработала с мужской сборной, — отметил в разговоре с «Известиями» президент СБР Владимир Драчев — У ребят были отличные результаты. Мы видим прогресс в стрельбе у многих биатлонистов. Самый яркий тому пример Матвей Елисеев. Во многом благодаря плотному взаимодействию с Ахатовой он взял первый подиум на этапах Кубка мира и утвердился в качестве одного из лидеров команды. Надеюсь, что Альбина согласится помочь сборной и в нынешнее межсезонье. Предварительные договоренности у нас были. Вне зависимости от того, кто станет старшим тренером мужской сборной.