Адвокат Устюгова: «Решение СAS выглядит просто смехотворно»

Алексей Панич, адвокат российского биатлониста Евгения Устюгова, поделился мнением о решении антидопинговой панели CAS признать спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил.

— Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно и является простой копией заявления IBU о признании Устюгова виновным в отсутствие какого-либо юридического анализа и обоснования, — приводит слова Панича ТАСС. — Во-первых, IBU не мог заново возбудить уже закрытое в 2018 году дело в отсутствие каких-либо новых доказательств, это вопиющее нарушение общепризнанного принципа «рес юдиката». Во-вторых, CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора, поскольку Евгений никогда не соглашался с наличием компетенции у данного органа, созданного только после принятия новой конституции IBU в 2019 году, то есть через пять лет после завершения Евгением карьеры. Даже IBU первоначально согласился, что CAS ADD не может рассматривать дело Устюгова, однако потом изменил свое мнение и в нарушение правовых норм направил свое заявление в некомпетентный орган.

Это просто бред, учитывая что Устюгов закончил карьеру в апреле 2014 года и пробы 2017 года были взяты без предупреждения, показав отрицательный результат на допинг в лаборатории в Кельне. Кроме того, за всю карьеру Евгения его многочисленные пробы всегда были чистыми и ни разу не подтвердили использование им допинга.

Удивительно и то, что арбитр указал в решении, что Родченков обладает знаниями относительно Евгения Устюгова. При этом на слушании Родченков лишь подтвердил, что лично не знаком с Устюговым и не знает, употреблял ли тот допинг или нет. Общеизвестно, что только прямые показания свидетелей, лично знающих факты, а не рассказывающих какие-либо слухи, могут быть приняты в качестве доказательств. Однако даже такая простая истина оказалась недоступной для понимания арбитра CAS ADD.