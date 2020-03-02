Адвокат российских биатлонисток рассказал о первом дне слушаний дела против МОК в CAS

Адвокат российских биатлонисток Зайцевой, Вилухиной и Романовой в CAS Алексей Панич в интервью «СЭ» рассказал о том, как прошел первый день в суде.

— Прошел первый день слушаний, во вторник будет второй, поэтому возможности комментировать ограничены, — отметил адвокат. — Но могу сказать, что ключевым доказательством МОК по этому делу являются аффидавиты Родченкова, то есть его заявления, которые он делал в течение продолжительного периода времени. Как минимум несколько подписей на документах вызывали подозрения. Нашей стороной было решено провести проверку. Были найдены российские и английские специалисты-почерковеды, и в своих экспертных заключениях они подтвердили, что абсолютно все подписи — поддельные. Похожее заключение в отношении нескольких аффидавитов дали IT-эксперты из группы IB. Все эти документы были предоставлены суду и сделано заявление о фальсификации доказательств.

— Это все произошло за день?

— Нет, экспертные заключения были получены заранее, хотя большая часть пришла буквально накануне, перед слушаниями. (Дмитрий Кузнецов)

Полное интервью с Алексеем Паничем можно прочитать здесь