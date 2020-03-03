Адвокат: «Решение по делу «Зайцевой, Вилухиной и Романовой» может занять несколько недель»

Адвокат Алексей Панич подвел итоги двухдневных слушаний дела российских биатлонисток в Швейцарии.

Дело «Зайцева, Вилухина, Романова vs МОК» неожиданно стало одним из самых остросюжетных в Спортивном арбитражном суде Лозанны за последние годы.

Российская сторона огорошила Международный олимпийский комитет обвинениями в подделке подписей и избрала тактику публичной защиты, с рассказом о происходящем в СМИ.

В итоге противная сторона признала ошибку и де-факто подделку, но контратаковала новым документом от Григория Родченкова.

В эксклюзивном интервью «СЭ» адвокат бюро Herbert Smith Freehills рассказал о втором дне слушаний, нестыковках в новых показаниях беглого руководителя московской антидопинговой лаборатории и том, что будет дальше.

— Алексей, прежде всего — завершились ли официально слушания?

— Да, слушания завершены, теперь ожидаем решения, это может занять несколько недель.

— Попробуем разобраться во всех подделках и подписях. Правильно ли я понимаю, что 7 из 9 документов все-таки признаны поддельными и изъяты из доказательной базы?

— Только последствия несколько другие. После нашего заявления о подделке подписей мы получили новый документ за подписью Родченкова, в котором было сказано о том, что он действительно не подписывал прежние документы. То есть наши подозрения полностью оправдались. Было также указано на то, что он давал согласие на использование его электронной подписи. Документ подали непосредственно представители МОК.

Но дальше самое интересное. В этом документе Родченков написал две фразы, которые противоречат одна другой. Первая — что он давал разрешение использовать его подпись на нескольких аффидавитах из тех девяти, насчет которых мы поставили вопрос. Вторая — что он давал согласие на использование подписи на всех аффидавитах. Выглядит это более чем странно. Человек не понимает сам, он разрешал подписывать все электронной подписью, или не все. И сколько реально было ей подписано, остается неизвестным.

— Но два из девяти документов — все-таки правильные?

— С нашей стороны это выглядит так: из девяти два подписаны некой электронной подписью, если мы понимаем под этим само изображение, которое наложено на документ. И здесь тоже вызывает сомнения, подпись ли это Родченкова. Вряд ли их можно признать аутентичными. Английский эксперт воздержался от мнения по данному вопросу из-за недостатка информации, согласно заключению российского эксперта электронная подпись тоже поддельная. Накладывалась электронным образом ненастоящая подпись Родченкова. В отношении семи документов есть заключение британских экспертов, что другое лицо расписывалось, подражая почерку Родченкова. Мы продолжаем настаивать на их поддельности. (Дмитрий Кузнецов)

Адвокат российских биатлонисток: «CAS принял как документы Родченкова, так и наши доказательства»