Адвокат: «Приход Родченкова в суд сорвал бы слушания»

Адвокат Алексей Панич подвел итоги двухдневных слушаний дела российских биатлонисток в Швейцарии.

Дело «Зайцева, Вилухина, Романова vs МОК» неожиданно стало одним из самых остросюжетных в Спортивном арбитражном суде Лозанны за последние годы.

Российская сторона огорошила Международный олимпийский комитет обвинениями в подделке подписей и избрала тактику публичной защиты, с рассказом о происходящем в СМИ.

В итоге противная сторона признала ошибку и де-факто подделку, но контратаковала новым документом от Григория Родченкова.

В эксклюзивном интервью «СЭ» адвокат бюро Herbert Smith Freehills рассказал о втором дне слушаний, нестыковках в новых показаниях беглого руководителя московской антидопинговой лаборатории и том, что будет дальше.

— Получается, CAS этим аргументам не внял? Раз слушания не продлены, значит, доказательства приняты к сведению.

— CAS принимает большинство доказательств в том смысле, что он берет их и рассматривает. Наши доказательства приняты для рассмотрения, так же и доказательства МОК. Дальше будем ждать, что решат судьи.

— Ни вашего участия, ни юристов МОК больше не предполагается? Суд не может отправить вам мэйл с просьбой дослать файлы?

— Предполагается, что стадия представления доказательств пройдена, их больше не будет, то есть мы просто ждем решения.

— Российская сторона не требовала привести Родченкова в здание суда?

— Нет, поскольку мы исходили из того, что это приведет к срыву заседания. Во-первых, велик риск отказа, потому что мы находимся на достаточно поздней стадии разбирательства. Во-вторых, даже если бы ходатайство было удовлетворено, это бы сорвало заседание, а это совершенно не то, чего мы хотим. Мы хотим, чтобы дело, которое рассматривалось больше двух лет, наконец завершилось принятием решения. (Дмитрий Кузнецов)

Адвокат российских биатлонисток: «CAS принял как документы Родченкова, так и наши доказательства»